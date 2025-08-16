Трамп оценил переговоры с Путиным на десять баллов из десяти

По их итогам лидеры выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил о конструктивной атмосфере переговоров, центральной темой которых стало урегулирование на Украине. Дональд Трамп сказал, что сделки пока нет, стороны не достигли понимания по некоторым вопросам. При этом были отменены переговоры в расширенном составе и рабочий обед.