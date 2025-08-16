Ричмонд
Лавров и Рубио пообщались перед пресс-конференцией Путина и Трампа

Перед ключевой пресс-конференцией Владимира Путина и Дональда Трампа у глав внешнеполитических ведомств России и США состоялся разговор.

По данным телеканала NBC News, беседа Сергея Лаврова и Марко Рубио прошла в доброжелательной атмосфере — политики не скрывали улыбок во время общения.

Напомним, что по данным Bloomberg, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже позволили выявить потенциальные точки соприкосновения по ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что Путин покидает Аляску после переговоров с Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

