Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, следует из трансляции, которая велась телеканалом Fox News.

Источник: Reuters

Президентский борт взлетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут.

Самолет российского президента приземлился на аэродроме Анкориджа в 21.50 мск пятницы (10.50 местного времени). В 2.50 мск субботы (15.50 местного времени) Путин поднялся на борт «Ил-96» по итогам саммита в США.

Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

