Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: взаимодействие РФ и США в Арктике актуально

Сотрудничество России и Америки в Арктике актуально в настоящее время. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Путин рассматривает направления сотрудничества с США.

Сотрудничество России и Америки в Арктике актуально в настоящее время. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

«Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — сказал Путин журналистам в Анкоридже. Он заявил ранее, что России есть, что предложить США в рамках взаимовыгодного сотрудничества.

По словам президента России отношения с Америкой деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Он добавил, что Россия готова прагматично сотрудничать с США в космосе, торговле и энергетике.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше