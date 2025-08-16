Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске

Трамп положительно оценил переговоры с Путиным.
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом продолжалась примерно три часа и проходила в узком формате — по три представителя от каждой стороны. Саммит прошел на Аляске и завершился небольшой пресс-конференцией для журналистов. О результатах переговоров и заявлениях, прозвучавших после их завершения с американской стороны, сообщает URA.RU.
Трамп оценил качество работы дипломатов из России.
Глава Соединенных Штатов выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры. Трамп заявил, что знает команду президента России, которая, по его словам, почти «такая же известная, как и босс».
«Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, чьи лица я узнаю и которых я знаю, которых я постоянно вижу в газетах. Вы почти так же известны, как и ваш босс», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции.
Американский лидер выразил надежду на диалог между США и Россией в будущем. Он заявил о планах провести новые.
Огромный прогресс, но сделки еще нет.
Трамп сообщил о достижении существенного прогресса в обсуждении урегулирования украинского кризиса с российским лидером. При этом Трамп заявил, что «сделка еще не заключена».
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», — сказал Трамп.
Многие пункты касательно судьбы Украины согласованы.
Трамп заявил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером. «Множество позиций по Украине согласованы. По остальным сохраняется хороший шанс на достижение договоренностей», — сказал Трамп журналистам. По его словам, окончательное урегулирование возможно только при согласии всех сторон, принимающих участие в переговорах.
Новые встречи и приглашение в Москву.
Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в перспективах конструктивного диалога между Вашингтоном и Москвой, отметив намерение организовать в будущем продуктивные встречи между странами. Американский лидер, завершая переговоры на территории Аляски, выразил готовность рассмотреть поступившее предложение посетить Москву.
В завершение совместной пресс-конференции российский президент обратился к своему американскому коллеге с фразой: «В следующий раз — в Москве?». Трамп отметил, что открыт к визиту в российскую столицу для продолжения диалога и сказал Путину, что поездка в Москву — это интересное предложение.