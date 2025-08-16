Ричмонд
CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа перед переговорами

Одним из них является решение российского лидера встретиться с Трампом на американской территории.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент CNN Türk Сияменд Качмаз обратил внимание на три жеста президента России Владимира Путина в адрес американского лидера Дональда Трампа перед переговорами на Аляске.

Первым стало решение провести встречу именно на территории США.

Вторым — приезд российского президента на американскую военную базу.

Третьим — то, что после приветствия представителей прессы Путин сел в автомобиль, предоставленный принимающей стороной, и проследовал к месту переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

