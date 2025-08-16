CNN Türk: Путин сделал три важных жеста в адрес Трампа перед переговорами

Корреспондент CNN Türk Сияменд Качмаз обратил внимание на три жеста президента России Владимира Путина в адрес американского лидера Дональда Трампа перед переговорами на Аляске.
Первым стало решение провести встречу именно на территории США.
Вторым — приезд российского президента на американскую военную базу.
Третьим — то, что после приветствия представителей прессы Путин сел в автомобиль, предоставленный принимающей стороной, и проследовал к месту переговоров.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше