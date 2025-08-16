Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поставил высший балл саммиту с Путиным

В эксклюзивном комментарии Fox News Дональд Трамп неожиданно высоко оценил результаты переговоров с Владимиром Путиным.

В эксклюзивном комментарии Fox News Дональд Трамп неожиданно высоко оценил результаты переговоров с Владимиром Путиным.

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», — заявил американский лидер.

Напомним, что Белый дом вырезал из видео в своих соцсетях аплодисменты президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио пообщались перед пресс-конференцией Путина и Трампа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше