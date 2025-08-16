Трамп поставил высший балл саммиту с Путиным

В эксклюзивном комментарии Fox News Дональд Трамп неожиданно высоко оценил результаты переговоров с Владимиром Путиным.
«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», — заявил американский лидер.
Напомним, что Белый дом вырезал из видео в своих соцсетях аплодисменты президента США Дональда Трампа своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что Лавров и Рубио пообщались перед пресс-конференцией Путина и Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше