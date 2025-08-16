Ричмонд
Путин: отношения РФ и США скатились до самой низкой точки с холодной войны

Встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом заявил, что отношения между Россией и США достигли самого низкого уровня со времен холодной войны в период отсутствия прямых контактов между лидерами двух стран.

Он отметил, что встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет, что является значительным сроком, за который двусторонние отношения сильно осложнились.

По словам Путина, такое положение дел негативно сказывается не только на интересах России и США, но и на глобальной стабильности в целом.

Ранее Путин пригласил американского коллегу Дональда Трампа посетить Москву в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Путин отметил, что надеется снова встретиться с Трампом в ближайшее время.

