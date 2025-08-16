Ричмонд
Песков объяснил, почему Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы после саммита

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам двусторонней встречи выступили с итоговыми заявлениями без традиционной сессии вопросов и ответов для журналистов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат общения с прессой был изменен из-за того, что лидеры обеих стран уже озвучили все ключевые итоги переговоров.

Песков заявил, что встреча прошла хорошо.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», — пояснил Песков в ответ на вопрос о причинах отказа от привычной пресс-конференции. Он подчеркнул, что президенты подробно изложили свою позицию и основные выводы по итогам переговоров, что сделало дальнейшее комментирование и возможность задавать вопросы избыточными.

По словам представителя Кремля, встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Песков отметил, что главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии диалога, а сам разговор стал значительным шагом на пути к поиску решений по актуальным вопросам международной повестки. Он добавил, что достигнутые договоренности дают основания рассчитывать на продолжение совместной работы России и США по вопросам урегулирования ключевых разногласий.

