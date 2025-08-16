Песков объяснил, почему Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы после саммита

По словам представителя Кремля, встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Песков отметил, что главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии диалога, а сам разговор стал значительным шагом на пути к поиску решений по актуальным вопросам международной повестки. Он добавил, что достигнутые договоренности дают основания рассчитывать на продолжение совместной работы России и США по вопросам урегулирования ключевых разногласий.