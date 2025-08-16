Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём говорили Путин и Трамп на итоговой пресс-конференции

15−16 августа в Анкоридже на Аляске состоялся первый с 2021 года саммит России и США на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин прибыл на военную базу Эльмендорф-Ричардсон около 22:00 по московскому времени. Для него этот визит в Соединённые Штаты стал первым за десять лет. Лидер США Дональд Трамп лично встретил российского коллегу, чего никогда не делал прежде при визитах иностранных лидеров. После тёплого приветствия, которое поразило западные СМИ, главы государств сели в автомобиль Трампа и направились к месту проведения переговоров. Life.ru собрал ключевые тезисы по итогу пресс-конференции Путина и Трампа в Анкоридже.