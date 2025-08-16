Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём говорили Путин и Трамп на итоговой пресс-конференции

Поведение западной прессы перед началом закрытой части мероприятия стало культурным шоком для Российских СМИ — журналисты выкрикивали вопросы наперебой, почти не давая ответить главам государств. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ажиотаж западной прессы «помешательством».
Непосредственно саммит начался около 22:30 и продолжались примерно 2 часа 45 минут, став самыми длительными в истории встреч Путина и Трампа. Беседа шла в формате «три на три». Компанию главам государств составили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков с российской стороны и госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф — с американской. За это время индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов, а народ постигло разочарование в виде закончившихся свитеров Лаврова с надписью СССР.
После завершения переговоров Путин и Трамп вышли к ожидавшим их журналистам. Основные заявления президента России и американского лидера касались украинского урегулирования и отношений между Москвой и Вашингтоном.
Российский лидер взял слово первым, отметив конструктивную атмосферу и обстоятельный ход переговоров.
«Уважаемый господин президент, наши переговоры прошли в конструктивной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными», — обратился российский лидер к коллеге.
Также президент России заявил, что РФ всегда считала украинский народ братским, несмотря на нынешние сложные обстоятельства. Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон и выразил надежду, что достигнутые на Аляске договорённости станут опорной точкой для решения украинского вопроса и восстановления отношений с США.
Говоря об отношениях РФ и Соединённых Штатов, Путин указал, что страны являются близкими соседями, хоть и разделены океаном. Однако за последние годы отношения скатились до самой низшей точки со времён холодной войны, поэтому встреча лидеров назрела. Путин отметил хорошие контакты с Трампом и заявил, что у России и США есть много направлений для совместной работы — от технологической сферы до Арктики. Кроме того, лидер РФ поблагодарил Соединённые Штаты за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске.
Трамп же в своём выступлении заявил, что сделка по Украине пока не заключена, но есть неплохой шанс достичь мира. Глава Белого дома отметил существенный прогресс в ходе переговоров и анонсировал звонок Владимиру Зеленскому. В завершение своей речи американский лидер поблагодарил команду Путина. По итогу беседы в Белом доме назвали встречу Путина и Трампа на Аляске исторической.
Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в формате три на три. Переговоры в расширенном составе также не состоялись. В конце саммита Путин на английском позвал Трампа в Россию и тот допустил поездку. В 02:45 по московскому времени Кремль официально сообщил об окончании переговоров, опубликовав видео тёплого прощания Путина и Трампа.
Завершающей частью визита российского президента на Аляску стало возложение цветов к могилам советских воинов. В рамках посещения мемориала Путин также поговорил с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему 2 иконы. В 03:15 самолёт Путина поднялся в небо и направился в Россию.