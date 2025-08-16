Ричмонд
Трамп не стал звонить Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным не стал звонить лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет корреспондент Financial Times на Украине Кристофер Миллер.

Он также сообщил, что в окружении Зеленского считают ситуацию «очень странной». Другой источник журналиста заявил, что Зеленский получил «ничегобургер».

Переговоры лидеров двух стран прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча глав России и США состоялась в узком составе по схеме «три на три». Со стороны РФ участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской делегации присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

После встречи Путин заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом сформировались доверительные отношения, и движение в этом направлении дает шанс «чем быстрее, тем лучше» завершить конфликт на Украине. Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.

Ожидается, что по итогам встречи не будет подписано совместных документов.

Читайте материал по теме: Трамп заявил, что в его следующей встрече примут участие Зеленский и Путин.

