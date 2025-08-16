Трамп не стал звонить Зеленскому после встречи с Путиным

После встречи Путин заявил, что с американским лидером Дональдом Трампом сформировались доверительные отношения, и движение в этом направлении дает шанс «чем быстрее, тем лучше» завершить конфликт на Украине. Трамп акцентировал, что урегулирование украинского конфликта должно стать итогом договорённостей между Москвой и Киевом, однако выразил готовность содействовать созданию условий для подобного соглашения. Американский президент высказал надежду на продуктивные переговоры между Путиным и Зеленским, а также допустил возможность своего вовлечения в процесс мирного урегулирования.