Трамп оценил саммит с Путиным на 10 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивает на 10 баллов из 10.

Источник: Life.ru

«На десятку», — ответил американский президент журналисту Fox News Шону Хэннити на вопрос об оценке встречи с Путиным.

Напомним, что встреча Путина с Трампом на Аляске длилась около трёх часов. Во время пресс-конференции российский лидер отметил, что Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах. Владимир Путин также подчеркнул наличие множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном.

