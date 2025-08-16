Трамп оценил саммит с Путиным на 10 баллов из 10

«На десятку», — ответил американский президент журналисту Fox News Шону Хэннити на вопрос об оценке встречи с Путиным.
Напомним, что встреча Путина с Трампом на Аляске длилась около трёх часов. Во время пресс-конференции российский лидер отметил, что Россия и США могут эффективно сотрудничать в различных сферах. Владимир Путин также подчеркнул наличие множества интересных направлений для совместной работы между Москвой и Вашингтоном.
Узнать больше по теме
