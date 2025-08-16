«Наконец-то»: Специалист прочитал по губам первые слова Трампа Путину

Переговоры Путина и Трампа на Аляске длились около 2 часов 45 минут. После закрытой части в формате «три на три» Трамп выделил значительные возможности для взаимодействия между Россией и США, включая экономику. Президенты выступили с речами перед журналистами, но на вопросы отвечать не стали.