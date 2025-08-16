«Наконец-то»: Специалист прочитал по губам первые слова Трампа Путину

По мнению неназванного собеседника газеты, при встрече Трамп произнёс: «Наконец-то». По мнению специалиста, пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».
Переговоры Путина и Трампа на Аляске длились около 2 часов 45 минут. После закрытой части в формате «три на три» Трамп выделил значительные возможности для взаимодействия между Россией и США, включая экономику. Президенты выступили с речами перед журналистами, но на вопросы отвечать не стали.
