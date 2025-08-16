Песков: Разговор Путина и Трампа был очень позитивным

Переговоры лидеров России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ключевые вопросы двухсторонних отношений стран. Оба остались довольны результатами встречи. После переговоров российский лидер возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в 1943 году при перегоне самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь).