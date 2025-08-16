Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Разговор Путина и Трампа был очень позитивным

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли в позитивном ключе, заявил Дмитрий Песков.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа как очень позитивную.

«Разговор Путина и Трампа был очень позитивным», — заявил Песков.

Переговоры лидеров России и США прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ключевые вопросы двухсторонних отношений стран. Оба остались довольны результатами встречи. После переговоров российский лидер возложил цветы к могилам советских летчиков, погибших в 1943 году при перегоне самолетов по маршруту Алсиб (Аляска—Сибирь).

Владимир Путин уже покинул Аляску и улетел в Россию.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске: KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше