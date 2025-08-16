Ричмонд
Трамп оценил беседу с Путиным на 10 из 10

Американский лидер Дональд Трамп оценил «на десятку из десяти» переговоры на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита.

Трамп дал высокую оценку саммиту на Аляске.

«По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку», — заявил Трамп в комментарии телеканалу Fox News. Он таким образом ответил на просьбу оценить встречу с Путиным по шкале от 0 до 10 баллов.

Ранее Трамп высоко оценил работу российской команды переговорщиков. В Белом доме назвали переговоры на Аляске историческими.

