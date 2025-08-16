Ричмонд
Кремль оценил итоги переговоров с Трампом на Аляске

В Кремле считают, что прошедшие переговоры позволяют продвинуться в поиске новых путей урегулирования, однако комментировать детально результаты встречи пока не стали.

20

Разговор лидеров России и США, состоявшийся на Аляске стал очень позитивным, заявил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков.

«Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — сказал он.

После переговоров Путин и Трамп совместно выступили перед журналистами, однако отвечать на вопросы репортеров после не стали. Песков объяснил это тем, что Путин и Трамп по итогам встречи сделали исчерпывающие заявления.

Переговоры продлились суммарно около трех часов. Они прошли в формате «три на три» — кроме Путина и Трампа в них участвовали их помощники. От России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

На совместной пресс-конференции, которая продлилась меньше 10 минут, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными». Он выразил уверенность в том, что «у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт». Он подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины и призвал «перевернуть страницу» в отношениях с США. Трамп также позитивно оценил переговоры, однако подчеркнул, что достичь сделки по Украине сторонам не удалось. Он сообщил, что готов вскоре вновь встретиться с Путиным.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
