Кремль оценил итоги переговоров с Трампом на Аляске

Разговор лидеров России и США, состоявшийся на Аляске стал очень позитивным, заявил пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков.
«Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — сказал он.
После переговоров Путин и Трамп совместно выступили перед журналистами, однако отвечать на вопросы репортеров после не стали. Песков объяснил это тем, что Путин и Трамп по итогам встречи сделали исчерпывающие заявления.
Переговоры продлились суммарно около трех часов. Они прошли в формате «три на три» — кроме Путина и Трампа в них участвовали их помощники. От России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
На совместной пресс-конференции, которая продлилась меньше 10 минут, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными». Он выразил уверенность в том, что «у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт». Он подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины и призвал «перевернуть страницу» в отношениях с США. Трамп также позитивно оценил переговоры, однако подчеркнул, что достичь сделки по Украине сторонам не удалось. Он сообщил, что готов вскоре вновь встретиться с Путиным.