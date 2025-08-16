Кремль оценил итоги переговоров с Трампом на Аляске

На совместной пресс-конференции, которая продлилась меньше 10 минут, Путин назвал переговоры «полезными и обстоятельными». Он выразил уверенность в том, что «у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт». Он подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины и призвал «перевернуть страницу» в отношениях с США. Трамп также позитивно оценил переговоры, однако подчеркнул, что достичь сделки по Украине сторонам не удалось. Он сообщил, что готов вскоре вновь встретиться с Путиным.