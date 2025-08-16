Ричмонд
Трамп допустил выход США из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп перед саммитом на Аляске заявил, что может выйти из украинского урегулирования, если увидит, что диалог с Россией по этой теме не имеет перспектив. Слова политика приводит Fox News.

Источник: Life.ru

«Если всё пойдёт плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду. Если не вижу перспектив, я ухожу», — сказал Трамп на борту самолёта по пути на Аляску.

Ранее стало известно, что спецпредставителя Трампа по Украине Киту Келлогу отказали в участии в саммите из-за его позиции по конфликту. Как пояснил высокопоставленный представитель администрации республиканца, российская сторона видит в нём политика, симпатизирующего Киеву, что делает его присутствие на встрече контрпродуктивным.

