Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Владимир Путин прибыл на Аляску вечером 15 августа по Москве, когда в Анкоридже было ещё утро. Трамп встретил его в аэропорту. Главы государств обменялись рукопожатием. Затем они сели в автомобиль Трампа и направились на саммит. Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.