Путин назвал прошедшую беседу с Трампом очень хорошей

Президент России Владимир Путин обсудил разговор с Дональдом Трампом в беседе с американским священником владыкой Алексием. Глава государства оценил диалог, как «очень хороший».

Источник: Life.ru

«У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаёте здесь такую обстановку», — сказал президент.

Владимир Путин прибыл на Аляску вечером 15 августа по Москве, когда в Анкоридже было ещё утро. Трамп встретил его в аэропорту. Главы государств обменялись рукопожатием. Затем они сели в автомобиль Трампа и направились на саммит. Переговоры начались около 22:30 по московскому времени и длились примерно 2 часа 45 минут. Беседа прошла в формате «три на три». После этого главы государств выступили с речами перед прессой и не стали отвечать на вопросы. Саммит на этом был завершён.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
