Bloomberg: саммит на Аляске стал самой продолжительной встречей Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп провели самую продолжительную двустороннюю встречу в истории их переговоров, сообщает агентство Bloomberg. Переговоры прошли на Аляске и длились 2 часа 45 минут в узком составе — по три участника с каждой стороны.

Встреча Трампа и Путина длилась почти три часа.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.

«Это стало самой продолжительной личной встречей Трампа и Путина и свидетельством того, что, по оценке самого лидера США, переговоры прошли успешно», — говорится в сообщении агентства. Встреча Трампа и Путина длилась почти три часа.

Трамп сообщил, что достигнуть окончательного соглашения по украинскому вопросу не удалось, однако отметил наличие определенного прогресса в ходе обсуждений. Путин, в свою очередь, дал положительную оценку состоявшимся переговорам и призвал европейские государства воздержаться от действий, способных нарушить переговорный процесс.

Визит президента России на Аляску продолжался пять часов. Основная часть переговоров прошла на территории объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Встреча проходила в формате «три на три» и заняла около трех часов. Российскую делегацию, помимо главы государства, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США участие приняли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
