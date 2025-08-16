Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP

«Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров — ред.)», — говорится в сообщении газеты.
Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.