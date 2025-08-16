Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post.

Источник: © РИА Новости

«Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров — ред.)», — говорится в сообщении газеты.

Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России.

Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше