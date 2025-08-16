Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Путину при встрече

Британская газета Daily Mail со ссылкой на специалиста по чтению по губам сообщает, что президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным в аэропорту Анкориджа на Аляске произнёс первые слова: «Наконец-то». По данным эксперта, пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».