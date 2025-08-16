Ричмонд
Чтец по губам раскрыл, что Трамп сказал Путину при встрече

Британская газета Daily Mail со ссылкой на специалиста по чтению по губам сообщает, что президент США Дональд Трамп при встрече с российским лидером Владимиром Путиным в аэропорту Анкориджа на Аляске произнёс первые слова: «Наконец-то». По данным эксперта, пожимая руки, Трамп сказал: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен».

Также специалист отметил, что во время тёплого приветствия оба президента пообещали оказать друг другу поддержку. Позже, выйдя на трибуну, Трамп подчеркнул важность рукопожатия, поскольку оно «создаёт хорошее впечатление», на что Путин кивнул и ответил взаимным жестом.

Переговоры между Путиным и Трампом прошли в пятницу в узком составе на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

