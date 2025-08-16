Ричмонд
Чтец по губам раскрыл диалог Путина и Трампа при встрече на Аляске

Специалист по чтению по губам рассказал диалог президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске.

— Глава Белого дома при встрече сказал: «Наконец-то». Пожимая руки, он добавил: «Вы сделали это, здорово вас видеть, я очень признателен», — цитирует его британское издание Daily Mail.

Также он рассказал, что во время приветствия президенты пообещали «помочь» друг другу. Потом, поднявшись на трибуну, Трамп заявил, что следует пожать руки, так как это «создает хорошее впечатление», на что глава РФ кивнул и протянул ему руку.

Путин и Трамп почти одновременно вышли из своих самолетов. Глава США встретил российского коллегу аплодисментами. Потом главы государств направились друг к другу, после чего пожали руки. Они сели в лимузин Трампа и пообщались наедине по дороге к месту проведения переговоров.

Владимир Путин сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
