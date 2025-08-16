Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ

Американская сторона заявила о готовности к новому раунду переговоров с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время состоятся новые консультации между Россией и США по нормализации двусторонних отношений.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем — по раздражителям в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.

Ранее на этой неделе посольство США в Москве заявило, что американская сторона готова к новому раунду переговоров с Россией по устранению спорных вопросов и считает такой формат конструктивным.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе, которого удалось достичь в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше