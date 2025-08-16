Дарчиев анонсировал консультации по раздражителям в отношениях США и РФ

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время состоятся новые консультации между Россией и США по нормализации двусторонних отношений.
«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем — по раздражителям в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.
Ранее на этой неделе посольство США в Москве заявило, что американская сторона готова к новому раунду переговоров с Россией по устранению спорных вопросов и считает такой формат конструктивным.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе, которого удалось достичь в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
