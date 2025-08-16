Ричмонд
Первый за 10 лет визит Путина в США продлился более пяти часов

Президент Российской Федерации Владимир Путин завершил свой первый за десять лет визит в Соединённые Штаты. Он продлился чуть более пяти часов, из которых значительная часть — 2 часа 45 минут — была посвящена переговорам в узком составе с американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: Life.ru

Предыдущий визит Владимира Путина в США состоялся в сентябре 2015 года, когда он принимал участие в юбилейной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По итогам переговоров лидеры двух стран выступили перед журналистами. Владимир Путин говорил речь 8 минут, Дональд Трамп — 4 минуты. В своём выступлении российский президент выразил надежду, что состоявшиеся переговоры могут способствовать установлению мира на Украине. Также Путин высказал мнение, что в случае, если бы Дональд Трамп занимал пост президента в 2022 году, войны на Украине удалось бы избежать. Со своей стороны президент США оценил встречу как продуктивную, однако признал, что полного понимания достичь не удалось, и сделки пока нет. При этом Трамп отметил существенный прогресс, достигнутый сторонами, и подчеркнул, что у него с Владимиром Путиным «очень хорошие отношения».

