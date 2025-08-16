В США заявили об необходимости союза с Россией

Бывший представитель переходной команды Дональда Трампа в комментарии для ТАСС заявил, что нынешний глава Белого дома осознает выгоду конструктивных отношений с Россией. По словам источника, близкого к Республиканской партии, администрация США рассматривает Москву как потенциального союзника, а не противника.
Источник подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в скорейшем урегулировании украинского конфликта, чтобы сосредоточиться на сдерживании Китая. Как отметил собеседник агентства, текущая напряженность вокруг Украины отвлекает внимание от главного стратегического вызова — растущего влияния КНР на мировой арене.
Заявление прозвучало после состоявшейся 15 августа встречи Трампа и Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон штат Аляска.
Ранее сообщалось, что Трамп поставил высший балл саммиту с Путиным.
