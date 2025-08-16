Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия считала и считает народ Украины братским

Россия заинтересована в мире на Украине и считает братским ее народ. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на Аляске.

Путин рассказал об отношениях РФ с народом Украины.

Россия заинтересована в мире на Украине и считает братским ее народ. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на Аляске.

«Россия считала и считает братским народ Украины, а происходящее там является трагедией и тяжелой болью. Поэтому Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.

Путин уже покинул Аляску, где провел успешные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер высоко оценил саммит в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше