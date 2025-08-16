Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Данилин: с России снимут санкции после переговоров на Аляске

Эксперт обратил внимание на поведение главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Источник: Аргументы и факты

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что по результатам саммита президентов России и США будет прекращена санкционная война между странами.

«Санкции вредят обеим экономикам. Полагаю, что была согласована отмена финансовых ограничений и разморозка российских активов, застрявших в американской юрисдикции. Не исключаю, что нам подключат обратно SWIFT и разблокируют доступ к американских кредитам и фондовому рынку», — рассказал Данилин в беседе с aif.ru.

По словом политолога, очень показательна в плане результатов переговоров улыбка главы РФПИ Кирилла Дмитриева, занимающегося привлечением иностранных инвестиций и другими экономическими проектами. Раз чиновник в таком хорошем настроении, то для его сферы деятельности итоги саммита удачны, объясняет политолог.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше