Аналитик Данилин: с России снимут санкции после переговоров на Аляске

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что по результатам саммита президентов России и США будет прекращена санкционная война между странами.
«Санкции вредят обеим экономикам. Полагаю, что была согласована отмена финансовых ограничений и разморозка российских активов, застрявших в американской юрисдикции. Не исключаю, что нам подключат обратно SWIFT и разблокируют доступ к американских кредитам и фондовому рынку», — рассказал Данилин в беседе с aif.ru.
По словом политолога, очень показательна в плане результатов переговоров улыбка главы РФПИ Кирилла Дмитриева, занимающегося привлечением иностранных инвестиций и другими экономическими проектами. Раз чиновник в таком хорошем настроении, то для его сферы деятельности итоги саммита удачны, объясняет политолог.