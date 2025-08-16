Ричмонд
Трамп призвал Европу «немного» поучаствовать в урегулировании на Украине

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что европейским странам тоже надо «немного» поучаствовать в украинском урегулировании.

20

«Европейские страны должны немного поучаствовать, но это зависит от президента Зеленского», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя вероятное заключение мира между РФ и Украиной.

