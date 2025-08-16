Выход из ситуации по Украине и общие проекты в Арктике: главные заявления Путина на Аляске

Владимир Путин подвел итоги трехчасового диалога с Дональдом Трампом.
На Аляске завершились переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. В течение трех часов лидеры государств общались за закрытыми дверьми на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, а затем вышли к прессе, чтобы сделать ряд ключевых заявлений, которые главным образом касались ситуации на Украине. Какие тезисы озвучил российский лидер после дискуссии с представителями Вашингтона, читайте в материале URA.RU.
Украина нуждается в безопасности.
Президент России заявил о готовности Москвы обеспечить безопасность Украины и выразил намерение работать в этом направлении. Он также отметил, что позиция Москвы по отношению к украинскому народу остается неизменной. Россия всегда считала и считает украинский народ братским, подчеркнул президент.
В свою очередь Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после завершения своей встречи с российским лидером. Также он пообщался с главами европейских государств.
СВО можно было бы не допустить.
Российский лидер отметил, что военного конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы Дональд Трамп ранее занимал пост президента США. Таким образом Путин дал понять, что считает американского коллегу более склонным к поиску компромиссов в международных вопросах.
Владимир Путин акцентировал внимание на том, что у него складываются доверительные отношения с Дональдом Трампом и выразил уверенность в завершении СВО на Украине. Состоявшийся диалог открывает возможности для скорейшего окончания противостояния между Москвой и Киевом.
Москве и Вашингтону есть что предложить друг другу.
Россия готова расширить сотрудничество с Соединенными Штатами в ряде сфер. Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров, прошедших на Аляске.
По словам российского лидера, РФ и США могут многое предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. В частности, при новой администрации товарооборот с США вырос на 20%. Таким образом Москва рассчитывает на конструктивный диалог с Вашингтоном для реализации совместных проектов.
Состоявшиеся переговоры — начало деловых отношений.
Владимир Путин выразил надежду на то, что достигнутые на Аляске договоренности с президентом США Дональдом Трампом станут отправной точкой для восстановления связей между двумя странами. По словам российского лидера, они способствуют не только урегулированию ситуации вокруг Украины, но и улучшению двустороннего взаимодействия в целом, став опорной точкой деловых, прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.
При этом Путин заявил, что сотрудничество России и США деградировало до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Он добавил, что плохие отношения никогда не приносили пользу миру.
Деятельность в Арктике — взаимовыгодна.
Для России и Соединенных Штатов сотрудничество в Арктике является важным на сегодняшний день. Об этом на пресс-конференции в Анкоридже также заявил президент России Владимир Путин.
«Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов. В том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — отметил Путин.
Между тем, до визита Путина на Аляску администрация США рассматривала возможность привлечения российских атомных ледоколов для развития газовых проектов на Аляске. Об этом писали американские СМИ.