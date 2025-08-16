Выход из ситуации по Украине и общие проекты в Арктике: главные заявления Путина на Аляске

Владимир Путин выразил надежду на то, что достигнутые на Аляске договоренности с президентом США Дональдом Трампом станут отправной точкой для восстановления связей между двумя странами. По словам российского лидера, они способствуют не только урегулированию ситуации вокруг Украины, но и улучшению двустороннего взаимодействия в целом, став опорной точкой деловых, прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.