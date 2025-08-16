Ричмонд
На Кавказе и в Пензе объявили опасность атаки БПЛА

В Северной Осетии введён режим повышенной опасности из-за угрозы беспилотных атак, что может привести к замедлению работы мобильного интернета.

В Северной Осетии введён режим повышенной опасности из-за угрозы беспилотных атак, что может привести к замедлению работы мобильного интернета. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своём Telegram-канале, призвав сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Региональное управление МЧС Дагестана также объявило о возможных атаках беспилотников на территории республики. Жителям рекомендовано оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с прочными стенами. В ведомстве подчеркнули: «Не подходите к окнам! Если вы на улице или в автомобиле, немедленно найдите ближайшее укрытие».

В МЧС предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и призвали к повышенной внимательности и осторожности.

Кроме того, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе и обратился к жителям и гостям республики с просьбой внимательно следить за официальными сообщениями.

В Пензенской области введен режим беспилотной опасности.

