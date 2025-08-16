Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин и Трамп сделали исчерпывающие заявления по итогам их встречи

Он отметил, что состоявшийся диалог создаёт основу для дальнейшего совместного поиска решений по урегулированию сложных вопросов.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа дополнительные комментарии не потребовались, поскольку лидеры сделали достаточно содержательные заявления, поэтому пресс-конференция не проводилась.

Он отметил, что состоявшийся диалог создаёт основу для дальнейшего совместного поиска решений по урегулированию сложных вопросов и охарактеризовал его как позитивный.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше