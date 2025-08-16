Песков: Путин и Трамп сделали исчерпывающие заявления по итогам их встречи

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа дополнительные комментарии не потребовались, поскольку лидеры сделали достаточно содержательные заявления, поэтому пресс-конференция не проводилась.
Он отметил, что состоявшийся диалог создаёт основу для дальнейшего совместного поиска решений по урегулированию сложных вопросов и охарактеризовал его как позитивный.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.