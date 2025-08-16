Трамп: Договорённости по Украине теперь зависят от Зеленского

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Анкоридже с президентов заявил, что достижение договоренностям по ситуации на Украине теперь находится в руках Владимира Зеленского.
Трамп отметил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным были сделаны важные шаги, но окончательное решение по урегулированию конфликта зависит от позиции Киева.
