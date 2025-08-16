Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Договорённости по Украине теперь зависят от Зеленского

Дональд Трамп заявил, что вопрос решения конфликта на Украине теперь зависит только от Владимира Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Анкоридже с президентов заявил, что достижение договоренностям по ситуации на Украине теперь находится в руках Владимира Зеленского.

Трамп отметил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным были сделаны важные шаги, но окончательное решение по урегулированию конфликта зависит от позиции Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше