«Договорились договариваться дальше»

Наиболее важным мне показался именно дух встречи: неизбежное в созданных за 35 лет обстоятельствах противостояние переводится (при Дональде Трампе, по меньшей мере, а дальше видно будет) в цивилизованный формат. У каждой из сторон есть свои обстоятельства и ограничители, которыми она не может пренебрегать, но при этом окончательно убрана, с американской стороны, идея «стратегического поражения» и «изоляции» России. Такой подход выводил конфликт из плоскости международных отношений, и делал его нерешаемым. То, что произошло такое изменение, говорит о том, что возникла новая реальность: конфликт остается, его военно-техническая фаза видимо будет пока продолжаться, но этот конфликт становится нормальным с точки зрения истории международных отношений. И, стало быть, решаемым — нет «экзистенциальных» факторов его продолжения, только расхождение интересов и давление обстоятельств (последнее особенно в случае с США, у которых давление избыточных обязательств и ставок)".