В Белом доме шли учения со стрельбой во время саммита Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры начались на аэродроме. После этого состоялись переговоры в формате три на три, которые продолжались около трёх часов. Далее главы государств вышли к журналистам, произнесли речь, но на вопросы отвечать не стали. После этого совместный обед и встреча в расширенном составе были отменены.