В Белом доме шли учения со стрельбой во время саммита Трампа и Путина на Аляске

Секретная служба США провела учения по отражению угроз в Белом доме. Они проходили во время саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске, сообщает газета The Hill.

Источник: Life.ru

Издание указывает, что выбор времени для учений связан с переговорным процессом на Аляске. Специалисты предупреждали, что гражданские могут слышать имитацию стрельбы из Белого дома и призывали не беспокоиться.

Движение на дорогах не перекрывали, хотя часть пешеходных зон около администрации США были закрыты. Целью была поддержка готовности и бдительности сотрудников в случаях экстренных ситуаций.

Напомним, что 15 августа президент России Владимир Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры начались на аэродроме. После этого состоялись переговоры в формате три на три, которые продолжались около трёх часов. Далее главы государств вышли к журналистам, произнесли речь, но на вопросы отвечать не стали. После этого совместный обед и встреча в расширенном составе были отменены.

