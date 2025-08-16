Трамп отказался отвечать на один из важнейших вопросов после переговоров с Путиным

Трамп не стал отвечать на вопрос о разногласиях и точках соприкосновения с Путиным после саммита.
Президент США Дональд Трамп воздержался от раскрытия деталей, касающихся совпадений и расхождений во взглядах на геополитическую ситуацию после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча закончилась в ночь с 15 на 16 августа (по российскому времени).
«Трамп отказался говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после его встречи с Путиным», — передает слова главы Белого дома телеканал Fox News. На данный момент известно, что оба лидера уже покинули место проведения саммита — Аляску.
По итогам переговоров глава США заявил о значительном прогрессе по конфликту на Украине. Однако он подчеркнул, что соответствующее соглашение пока не достигнуто, передает деловое издание «Взгляд».