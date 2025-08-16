Путин и Трамп подвели итоги встречи на Аляске

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».
Заявления Путина.
России и США важно вернуться к сотрудничеству.
— Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух стран реально назрела, — заявил президент России.
Он поблагодарил главу Белого дома за доверительный тон беседы. С обеих сторон был настрой на результат.
— Мы видим стремление администрации США и лично Трампа содействовать разрешению конфликта на Украине, его желание вникнуть в суть и понять его истоки, — отметил Путин.
Глава РФ надеется, что достигнутые с американским лидером понимания откроют дорогу к миру на Украине.
У России и США много интересных направлений для совместной работы. Актуально взаимодействие двух государств в Арктике. Им также есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях и космосе.
Заявления Трампа.
Он поблагодарил Путина и всю его команду за прошедшие переговоры. По итогам встречи был достигнут огромный прогресс. Трамп допустил, что приедет в Москву.
Удалось согласовать многие пункты по конфликту на Украине, но по ряду из них все еще нет договоренностей.
Американский лидер надеется на проведение продуктивных встреч между США и РФ в будущем.
— Мы намерены остановить кровопролитие. И Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся, — заявил он.
Владимир Путин по завершении переговоров с Дональдом Трампом посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на военном кладбище Форт-Ричардсон, которое находится рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.