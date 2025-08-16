Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп подвели итоги встречи на Аляске

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

Заявления Путина.

России и США важно вернуться к сотрудничеству.

— Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух стран реально назрела, — заявил президент России.

Он поблагодарил главу Белого дома за доверительный тон беседы. С обеих сторон был настрой на результат.

— Мы видим стремление администрации США и лично Трампа содействовать разрешению конфликта на Украине, его желание вникнуть в суть и понять его истоки, — отметил Путин.

Глава РФ надеется, что достигнутые с американским лидером понимания откроют дорогу к миру на Украине.

У России и США много интересных направлений для совместной работы. Актуально взаимодействие двух государств в Арктике. Им также есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях и космосе.

Заявления Трампа.

Он поблагодарил Путина и всю его команду за прошедшие переговоры. По итогам встречи был достигнут огромный прогресс. Трамп допустил, что приедет в Москву.

Удалось согласовать многие пункты по конфликту на Украине, но по ряду из них все еще нет договоренностей.

Американский лидер надеется на проведение продуктивных встреч между США и РФ в будущем.

— Мы намерены остановить кровопролитие. И Путин хочет этого так же, как и я. Поэтому еще раз, господин президент, большое вам спасибо. Мы очень скоро с вами поговорим и, вероятно, снова очень скоро увидимся, — заявил он.

Владимир Путин по завершении переговоров с Дональдом Трампом посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на военном кладбище Форт-Ричардсон, которое находится рядом с военной базой Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше