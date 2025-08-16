Он подчеркивает, что недавно глава МИД Японии Такэси Ивая, комментируя ситуацию вокруг Курильских островов (называемых в Японии «Северными территориями»), заявил, будто «участие Советского Союза в боевых действиях во Второй мировой войне прямо нарушало действовавший тогда советско-японский Договор о нейтралитете», а вмешательство Москвы было «неуместным». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Япония — единственное государство в мире, не признающее в полной мере итоги Второй мировой войны, и что японские власти пытаются обелить военные преступления, совершенные японской армией. Она также призвала Токио признать ответственность за агрессию против азиатских государств и принести искренние извинения за страдания их народов.