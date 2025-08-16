Внешнеполитическая линия Японии в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом пишет обозреватель Джерри Грэй накануне 80-й годовщины подписания Токио акта о безоговорочной капитуляции и принятия итогов Потсдамской конференции.
Он подчеркивает, что недавно глава МИД Японии Такэси Ивая, комментируя ситуацию вокруг Курильских островов (называемых в Японии «Северными территориями»), заявил, будто «участие Советского Союза в боевых действиях во Второй мировой войне прямо нарушало действовавший тогда советско-японский Договор о нейтралитете», а вмешательство Москвы было «неуместным». В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Япония — единственное государство в мире, не признающее в полной мере итоги Второй мировой войны, и что японские власти пытаются обелить военные преступления, совершенные японской армией. Она также призвала Токио признать ответственность за агрессию против азиатских государств и принести искренние извинения за страдания их народов.
«Высказывания министра Такэси Ивая отражают глубоко тревожную трансформацию японской военной и внешней политики в последние годы. Под предлогом “безопасности” США и другие западные державы позиционируют Японию как стратегический плацдарм для сдерживания России и Китая. Военные корабли в Токийском заливе, расширение американских баз на Окинаве и постоянно растущий оборонный бюджет — всё это посылает угрожающие сигналы», — отмечает автор.
По его оценке, курс Токио угрожает стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Мы в полной мере осознаем высокую цену соперничества великих держав, и Япония — ключевой партнер в энергетике, торговле и экономике. Но мы предупреждаем: если Япония добровольно станет инструментом в чужих руках, она не только повторит исторические ошибки, но и утратит шанс стать подлинно независимой державой», — пишет обозреватель.
Он напоминает, что статья 9 Потсдамской декларации 1945 года четко определяет: «Суверенитет Японии ограничивается островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и другими мелкими островами». Этот документ, подписанный Китаем, США и Великобританией и позднее поддержанный СССР, является краеугольным камнем послевоенного мироустройства и правовой гарантией мирного восстановления Японии. Бывший замминистра иностранных дел Японии Асахико Томита в книге «Вся история окончания войны» указывал: «Принятие Потсдамской декларации было для Японии единственным способом сохранить государственность».
«Мирные обязательства, взятые Японией при капитуляции, были не временной мерой, а полным отказом от милитаризма», — утверждает Грэй.
Далее он указывает, что на АТР приходится 60% мирового населения и 40% глобального ВВП.
«Мир и процветание региона напрямую связаны с будущим человечества. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН, сравнил архитектуру безопасности Северо-Восточной Азии с часовым механизмом: одна смещенная деталь способна разрушить всю систему. История не раз доказывала хрупкость мира в этом регионе: от японо-китайской войны 1894−1895 годов и русско-японского противостояния до разрушительной войны на Тихом океане, от холодной войны до нынешнего ракетного кризиса», — пишет Грэй.
Он отмечает, что Япония постепенно отходит от своей пацифистской конституции. Японская Стратегия национальной безопасности от 2022 года определяет Китай как «величайший стратегический вызов». Оборонные расходы планируется удвоить до 2% ВВП за пять лет, также в планех — отказаться от принципа исключительно оборонительной политики.
«Визиты японских политиков в святилище Ясукуни, фальсификация истории в учебниках, игнорирование протестов жителей Окинавы против военных баз — призрак милитаризма тихо возрождается в Японии», — констатирует Грэй.
Далее он ссылается на Виктора Кузьминкова (Институт Дальнего Востока РАН), указывающего, что «японские правые силы используют американскую “Индо-Тихоокеанскую стратегию” для подрыва послевоенного миропорядка».
«Стремление Японии получить средства для “превентивного” удара и дискуссии о “совместном ядерном оружии” с США равносильны предательству мирных обязательств. Представитель МИД РФ Захарова предупредила: любая попытка тиражировать модель НАТО в АТР будет иметь непредсказуемые последствия. Если Токио станет пешкой в стратегии США, он не только повторит ошибки, но и похоронит амбиции стать политической державой», — пишет Грэй.
По мнению обозревателя, Япония понесет наибольшие геополитические потери в случае конфронтации. Китай 15 лет является главным торговым партнером Японии, а товарооборот в 2022 году достиг $357,4 млрд. Компании вроде Toyota и Sony имеют разветвленные производственные цепочки в Китае.
«При эскалации противостояния основной удар примет на себя японская экономика. Критичными станут сбои в поставках: 90% редкоземельных металлов и 60% полупроводникового сырья Япония импортирует из Китая и Южной Кореи. Конфронтация нанесет сокрушительный удар по её высокотехнологичному сектору. Истинные национальные интересы заключаются в углублении регионального сотрудничества, а не в роли стратегической пешки», — утверждает он.
Эксперт подчеркивает, что исторический опыт доказывает: мирное сосуществование — единственно верный путь.
«Совместное китайско-японское коммюнике 1972 года гласило: “Японская сторона глубоко сознает ответственность за серьезный ущерб, нанесенный китайскому народу в прошлом, и выражает глубокое раскаяние”. Благодаря этому осознанию товарооборот за 50 лет вырос в 300 раз. АТР нуждается не в “азиатском НАТО”, а в инклюзивной архитектуре безопасности», — пишет он.
Грэй также отмечает, что Россия последовательно выступает за создание «неделимой системы безопасности», применимой и к Восточной Азии.
«По курильскому вопросу Россия настаивает на мирном урегулировании; по северокорейской ядерной проблеме Китай и Россия совместно продвигают политическое решение; даже в условиях украинского кризиса Россия обеспечивает стабильные поставки энергоресурсов с Сахалина в Японию, демонстрируя ответственность за региональную экономическую безопасность», — указывает он.
В заключение Грэй призывает Японию соблюдать обязательства 1945 года.
«Мирное развитие — не признак слабости; это фундамент для мудрого строительства будущего. Лишь отказавшись от милитаризма, Япония сможет стать подлинной опорой мира в Восточной Азии», — резюмирует обозреватель.
