Трамп в интервью Fox News об итогах встречи с Путиным, могучей РФ и советах Киеву

Телеканал Fox News опубликовал интервью с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.

20

  • Наши отношения с Путиным всегда были прекрасными.
  • Переговоры прошли очень хорошо, есть большой прогресс, несмотря на отсутствие сделки.
  • Мы согласились с Путиным по многим пунктам. Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом.
  • Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.
  • В отличие от Украины считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку.
  • Есть очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине, встреча с Путиным на Аляске прошла на 10 баллов из 10.
  • Не буду говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после встречи с Путиным.
  • Стороны приступают к подготовке встречи с участием самого Трампа, Путина и Зеленского.
  • Использование ядерного оружия приведет к концу мира. Россия обладает большим ядерным потенциалом, с этим надо считаться.
  • Путин оценил мои экономические успехи, назвав США «горячими, как пушка».

