Трамп в интервью Fox News об итогах встречи с Путиным, могучей РФ и советах Киеву

20
- Наши отношения с Путиным всегда были прекрасными.
- Переговоры прошли очень хорошо, есть большой прогресс, несмотря на отсутствие сделки.
- Мы согласились с Путиным по многим пунктам. Сейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. И европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом.
- Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского.
- В отличие от Украины считаю Россию могучей державой и рекомендую Киеву заключить сделку.
- Есть очень хороший шанс на достижение договоренности по Украине, встреча с Путиным на Аляске прошла на 10 баллов из 10.
- Не буду говорить, в чем заключаются точки согласия и разногласия после встречи с Путиным.
- Стороны приступают к подготовке встречи с участием самого Трампа, Путина и Зеленского.
- Использование ядерного оружия приведет к концу мира. Россия обладает большим ядерным потенциалом, с этим надо считаться.
- Путин оценил мои экономические успехи, назвав США «горячими, как пушка».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше