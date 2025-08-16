Ричмонд
Трамп сообщил о начале подготовки трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, российского коллеги Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

— Сейчас планируется организовать встречу между Зеленским, Путиным и мной, — сказал он в интервью каналу Fox News, передает ТАСС.

Специалист по чтению по губам рассказал диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске.

Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине.

Владимир Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов будет участвовать в переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в расширенном составе, рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Президенты РФ и Соединенных Штатов Америки выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».

