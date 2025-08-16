Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России

Саммит США и России в городе Анкоридж на Аляске завершился 16 августа, он продлился три часа. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин назвал их полезными и обстоятельными. Он призвал вернуться к сотрудничеству с США и подчеркнул, что у государств есть «много интересных направлений для совместной работы». Трамп заявил, что стороны пришли к согласию по многим пунктам, но сделки по итогам саммита достичь не удалось.