Трамп заявил, что пока не планирует вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп пока не планирует вводить санкции против России, поскольку встреча с Владимиром Путиным на Аляске прошла хорошо. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Сегодня мне кажется, что мне не нужно думать об этом. Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели», — сказал Трамп.
Накануне Белый дом сообщил, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России, его приоритетом является дипломатия.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может усилить санкционное давление на Москву, если встреча на Аляске пройдет не лучшим образом. Бессент напомнил о введенных вторичных пошлинах за покупку Индией российской нефти.
Саммит США и России в городе Анкоридж на Аляске завершился 16 августа, он продлился три часа. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин назвал их полезными и обстоятельными. Он призвал вернуться к сотрудничеству с США и подчеркнул, что у государств есть «много интересных направлений для совместной работы». Трамп заявил, что стороны пришли к согласию по многим пунктам, но сделки по итогам саммита достичь не удалось.