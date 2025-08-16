Ричмонд
+28°
переменная облачность
Песков позитивно оценил диалог Путина и Трампа

Представитель Кремля заявил, что беседа двух лидеров была продуктивной.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что беседа носила конструктивный и позитивный характер.

По его словам, именно такой разговор позволяет лидерам двух стран уверенно продолжать совместный поиск решений по вопросам урегулирования.

Песков также пояснил, что после встречи президенты сделали настолько полные и исчерпывающие заявления, что было решено отказаться от сессии вопросов журналистов, заменив запланированную пресс-конференцию итоговым обращением.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
