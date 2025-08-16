Песков позитивно оценил диалог Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что беседа носила конструктивный и позитивный характер.
По его словам, именно такой разговор позволяет лидерам двух стран уверенно продолжать совместный поиск решений по вопросам урегулирования.
Песков также пояснил, что после встречи президенты сделали настолько полные и исчерпывающие заявления, что было решено отказаться от сессии вопросов журналистов, заменив запланированную пресс-конференцию итоговым обращением.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.