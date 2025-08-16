Путь к миру с Украиной прошел через военную базу США

Президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп приблизили завершение конфликта.
Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске сделали важные шаги к урегулированию российско-украинского конфликта. Президенты РФ и США из аэропорта Анкориджа 15 августа вместе отправились на военную базу, где провели переговоры, основной темой которых было достижение мира между Москвой и Киевом. И Россия, и Штаты признают, что встреча на Аляске — лишь начало долгого пути. Об этом же говорит и то, что переговоров в широком составе не было, а президенты не стали отвечать на вопросы журналистов, ограничившись совместным заявлением.
Журналисты прилетели в Анкоридж накануне и успели немного познакомиться с городом. Он совсем не был похож на место, где уже на следующий день встретились два президента. Если бы саммит проходил в российском городе, на каждом углу были бы полицейские, а здесь патрулей на улицах почти не было. Возникло ощущение, что Анкоридж продолжает жить своей размеренной жизнью, как будто исторические встречи глав государств здесь проходят постоянно. Хотя это не так — на Аляску даже американские президенты не приезжали 10 лет, а уж российские лидеры и вовсе не были на этой земле никогда.
Журналисты ждали встречу Путина и Трампа с раннего утраФото: Артур Якушко © URA.RU.
На объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон, которая стала местом проведения саммита, уже накануне шли активные приготовления, а ранним утром 15 августа личный состав включился в организацию масштабного мероприятия. Например, представителей СМИ встретили еще в городе, привезли на армейских автобусах и сопровождали на всех этапах, в том числе дежурили в пресс-центре, решая вопросы с техникой, расстановкой мебели, обеспечивая порядок и безопасность.
Путина в Анкоридже встретил не только Трамп, но и красивая природаФото: Артур Якушко © URA.RU.
Путин прилетел на Аляску из Магадана, который посещал с рабочим визитом. Чуть раньше в аэропорт Анкориджа прибыл и самолет Дональда Трампа. Глава Белого дома сразу из него не вышел, дождавшись российского коллегу. До воздушной гавани Анкориджа борт Путина сопроводили два американских F-35. Вышли на трапы главы государств почти одновременно. Они встретились, поприветствовали друг друга теплым рукопожатием. Как будто не было шестилетней паузы между их встречами и недавних ультиматумов в адрес Москвы. Прошли по красной дорожке и вместе уехали из аэропорта к месту переговоров на автомобиле Трампа, хотя Aurus Путина тоже привезли, что создало интригу.
Автомобили вообще очень популярны среди американцев, пешеходов на улицах почти не былоФото: Артур Якушко © URA.RU.
В лимузине лидеры воспользовались возможностью какое-то время пообщаться тет-а-тет. Разговаривали даже без переводчика, очевидно, на английском, которым Владимир Путин довольно хорошо владеет. О чем они говорили в салоне трамповского «Зверя», можно теперь только догадываться. Но сам тон разговора, вполне дружелюбного, можно было считать. И как тут не вспомнить визит в Белый дом украинского лидера Владимира Зеленского, беседа с которым у Трампа прошла очень напряженно. Сложно сейчас представить, чтобы он сейчас ехал в машине Трампа и так с ним разговаривал. А в аэропорту американский президент раньше не встречал никого ни во время первого срока, ни в этом году.
Журналисты с нетерпением ждали выхода лидеров к прессеФото: Артур Якушко © URA.RU.
Переговоры в узком составе проходили в формате «три на три» — с российской стороны, кроме президента, в них участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков, с американской — кроме Трампа, госсекретарь Марк Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. На протокольной съемке американские журналисты встретили политиков криком — они хотели получить ответы на вопросы, но участники переговоров воздержались от комментариев. Представителей СМИ попросили выйти, дальше обсуждение продолжилось в закрытом режиме в течение почти трех часов.
Путин открыл пресс-конференциюФото: Wu Xiaoling/XinHua/Globallookpress.
Заявленных ранее переговоров в широком составе не было. Журналистов собрали на пресс-конференцию, поделив зал между представителями российских и американских СМИ. Ждать пришлось недолго, менее чем через полчаса Владимир Путин и Дональд Трамп вышли к микрофонам.
Первым начал российский президент. Он подчеркнул символическое значение Аляски, от которой до РФ всего четыре километра через Берингов пролив. И с этим регионом связана часть общей истории стран, добавил Путин. В том числе во время Второй мировой именно на Аляске начиналась легендарная магистраль для поставок военной техники в СССР по договору лендлиза.
«Мы всегда будем помнить и другие исторические примеры, когда наши страны громили общих врагов в духе боевого товарищества, оказывали друг другу помощь и поддержку. Это наследие, уверен, будет нам помогать выстраивать взаимовыгодные равноправные связи уже на новом этапе, даже в самых непростых условиях», — подчеркнул Путин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин отстоял цели СВО на встрече с Трампом.
Российский президент заявил, что последние годы не только были непростыми для двусторонних отношений, но и «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны», что не идет на пользу ни обеим странам, ни миру в целом. Рано или поздно нужно было переходить от конфронтации к диалогу, и в этом плане личная встреча глав государств действительно назрела, сказал российский лидер.
«Как вы хорошо понимаете, одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности», — отметил Путин, подчеркнув искреннюю заинтересованность Москвы в том, чтобы положить конец конфликту, что возможно только при устранении первопричин кризиса.
«Я согласен с президентом Трампом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Мы готовы над этим работать», — сообщил президент России.
Путин отметил потенциал сотрудничества между Россией и СШАФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Путин также отметил потенциал экономического сотрудничества России и США. Он выразил уверенность, что странам есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, освоении космоса. Актуальным он назвал взаимодействие в Арктике и возобновление межрегиональных контактов.
Дональд Трамп заявил, что США хотели бы завершения конфликта как можно скорее. Он проинформировал журналистов, что созвонится с украинским лидером Владимиром Зеленским и сообщит ему о прошедших переговорах с Путиным.
Трамп назвал отношения с российским президентом хорошими. Он вспомнил в очередной раз и назвал фейковыми обвинения во вмешательство РФ в американские выборы. Глава Белого дома подчеркнул, что прошедшие на Аляске переговоры были конструктивными, но еще многое предстоит сделать. «Тысячи людей погибают, и президент Путин хотел бы завершить этот конфликт, как и я», — сказал Трамп. В конце своего выступления он назвал хорошим предложение провести встречу в России.
Журналисты понимали, что задать вопросы президентам удастся далеко не всем. Но в итоге не удалось никому — сразу после заявлений Путин и Трамп покинули зал.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСигнал Зеленскому: что значит рукопожатие Путина и Трампа.
После этого российский лидер возложил цветы к могиле советских летчиков. Сразу после этого президент РФ поехал в аэропорт и вылетел в Россию. Историческая встреча получилась короче, чем ожидалось, но куда важнее, чтобы политический диалог оказался продолжительным. Судя по тону встречи, это вполне вероятно.