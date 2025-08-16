Путь к миру с Украиной прошел через военную базу США

Журналисты прилетели в Анкоридж накануне и успели немного познакомиться с городом. Он совсем не был похож на место, где уже на следующий день встретились два президента. Если бы саммит проходил в российском городе, на каждом углу были бы полицейские, а здесь патрулей на улицах почти не было. Возникло ощущение, что Анкоридж продолжает жить своей размеренной жизнью, как будто исторические встречи глав государств здесь проходят постоянно. Хотя это не так — на Аляску даже американские президенты не приезжали 10 лет, а уж российские лидеры и вовсе не были на этой земле никогда.