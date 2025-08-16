Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с РФ для окончания конфликта

— Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться, Зеленский должен согласиться, — заявил он в интервью каналу Fox News, говоря о заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.