Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с РФ для окончания конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным порекомендовал главе Украине Владимиру Зеленскому заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта.
— Я хочу посмотреть, сможем ли мы это сделать. Сделка еще не готова. И Украина должна согласиться, Зеленский должен согласиться, — заявил он в интервью каналу Fox News, говоря о заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.
Дональд Трамп также сообщил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его самого, Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Специалист по чтению по губам рассказал диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным при встрече в аэропорту Анкориджа на Аляске.
Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине.
Путин также сообщил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
Президенты РФ и Соединенных Штатов Америки выступили перед журналистами по итогам встречи на Аляске. Главное — в материале «Вечерней Москвы».