Трамп заявил, что у него всегда были прекрасные отношения с Путиным

В интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп отметил, что его отношения с российским лидером Владимиром Путиным всегда складывались положительно, и при таком взаимодействии стороны могли бы достичь значительных результатов.
Он также подчеркнул, что прошедшие переговоры считает весьма успешными. По его мнению, в ходе встречи с Путиным удалось достичь большого прогресса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что беседа носила конструктивный и позитивный характер.
