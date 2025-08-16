Политолог Расторгуев: Киев может попытаться сорвать визит Трампа в Москву

«Трамп дал понять, что поездка возможна. Разумеется, сделал он это не столько потому, что желает искренних добрососедских отношений с Россией, сколько следуя “этикету бизнесмена”. Но жест свидетельствует о смягчении климата и установке стратегического контакта. А для имеющих глаза очевидна победа символов и смыслов с нашей стороны. Напомню, встречу провели на исторически русской земле, что абсолютно не случайно ни с точки зрения символизма, ни с точки зрения дипломатического “языка между строк”. А родные стены всегда помогают», — резюмировал Расторгуев.