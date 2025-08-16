Ричмонд
Политолог Расторгуев: Киев может попытаться сорвать визит Трампа в Москву

Растет вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать возможный визит американского лидера Дональда Трампа в Москву, провоцируя эскалацию конфликта. Об этом URA.RU рассказал политолог Сергей Расторгуев.

Президент Украины Владимир Зеленский может сорвать возможный приезд американского лидера в Россию.

«Зеленский, стремясь удержать западную поддержку, вполне может пойти на риск, чтобы показать свою позицию и отвлечь внимание от внутренней ситуации. В целом, стоит готовиться к тому, что украинские власти могут использовать любое удобное для провокаций событие, в частности, уже “проверенные” атаки на государственные границы и гражданские объекты нашей страны или же своей», — сообщил Расторгуев.

Визит Трампа в РФ будет зависеть от хода геополитической игры, заявил политолог РасторгуевФото: Official White House / Tia Dufour.

Поднимая тему переговоров РФ и США на Аляске, политолог отметил, что потенциальный приезд американского лидера в столицу России будет зависеть от дальнейшего хода геополитической игры, честности Трампа и его зависимости от команды режиссеров и сценаристов, что стоят за каждым американским президентом.

«Трамп дал понять, что поездка возможна. Разумеется, сделал он это не столько потому, что желает искренних добрососедских отношений с Россией, сколько следуя “этикету бизнесмена”. Но жест свидетельствует о смягчении климата и установке стратегического контакта. А для имеющих глаза очевидна победа символов и смыслов с нашей стороны. Напомню, встречу провели на исторически русской земле, что абсолютно не случайно ни с точки зрения символизма, ни с точки зрения дипломатического “языка между строк”. А родные стены всегда помогают», — резюмировал Расторгуев.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин отстоял цели СВО на встрече с Трампом.

Переговоры России и США завершились 15 августа на Аляске. Они прошли на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Первая часть состоялась в формате «три на три». Помимо лидеров стран, в ней участвовали: от России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. По результатам переговоров глава РФ Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести еще одну встречу в Москве. Президент США допустил такую возможность.

