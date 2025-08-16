Путин привезёт с Аляски в Россию икону в подарок от архиепископа Алексия

Икона, которую подарили Путину, имеет важное значение. Архиепископ Алексий получил её в день своего рукоположения в епископы. На протяжении четырёх лет икона оставалась в его комнате, где он молится. По словам архиепископа, этот подарок стал знаком благодарности коренного населения Аляски России.