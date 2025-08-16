Трамп дал совет Зеленскому по урегулированию конфликта на Украине

В ходе интервью телеканалу Fox News перед возвращением в Вашингтон с Аляски американский лидер Дональд Трамп высказался о возможном урегулировании украинского конфликта. Президент США прямо заявил, что порекомендовал бы Владимиру Зеленскому рассмотреть вариант мирного соглашения с Россией.
Трамп подчеркнул существенную разницу в потенциале двух стран, отметив, что Россия остается крупной мировой державой, в то время как Украина не обладает сопоставимыми возможностями. По его мнению, достижение договоренностей с Москвой могло бы стать разумным решением для Киева.
Эти заявления прозвучали сразу после завершения переговоров Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.
