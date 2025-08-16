Трамп заявил о договорённостях с Путиным по гарантиям безопасности Украины

Американский президент отметил, что обсуждались различные варианты урегулирования, включая возможный обмен территориями и предоставление Киеву гарантий, не связанных с членством в НАТО. Именно эти пункты стали предметом обсуждения и по ним удалось достичь принципиального согласия.
Эти заявления прозвучали после многочасовых переговоров на Аляске, где украинская проблематика заняла одно из центральных мест. Ранее Владимир Путин уже выражал готовность работать над обеспечением безопасности Украины, называя украинский народ братским и подчёркивая трагический характер текущей ситуации.