Трамп рассказал, что Путин высоко оценил экономические успехи США

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин высоко оценил его успехи в сфере экономики, сравнив нынешнее состояние страны с «горячей пушкой».
По словам Трампа, российский лидер прямо спросил: «Кто-нибудь сделал так много за столь короткий срок? Ваша страна горяча, как пушка».
Американский президент добавил, что ещё год назад Путин считал экономику США «мертвой», и такое мнение тогда разделяли многие.
Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше