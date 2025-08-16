Ричмонд
Трамп рассказал, что Путин высоко оценил экономические успехи США

Американский президент добавил, что ещё год назад Путин считал экономику США «мертвой».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин высоко оценил его успехи в сфере экономики, сравнив нынешнее состояние страны с «горячей пушкой».

По словам Трампа, российский лидер прямо спросил: «Кто-нибудь сделал так много за столь короткий срок? Ваша страна горяча, как пушка».

Американский президент добавил, что ещё год назад Путин считал экономику США «мертвой», и такое мнение тогда разделяли многие.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с российским лидером Владимиром Путиным как максимально успешный.

