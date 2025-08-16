Ричмонд
Посол РФ Дарчиев: процесс восстановления авиасообщения между Россией и США идет

Российский посол Дарчиев выразил желание, чтобы восстановление авиасообщения между РФ и США шло быстрее.

Источник: Комсомольская правда

Процесс восстановления авиационного сообщения между Российской Федерацией и США идёт, однако подвижки могли быть более быстрыми. Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев, общаясь с журналистами в Анкоридже на Аляске, где прошла встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Процесс идет, но я хотел бы, чтобы шел быстрее», — сказал дипломат.

Дарчиев уточнил, что Россия подготовила документы для возобновления прямых авиаперелетов с США, и эти документы находятся на стадии обсуждения. Дипломат подчеркнул, что восстановление рейсов может стать важным шагом для улучшения двусторонних отношений.

Также российский посол выразил надежду, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа помогут улучшить дипломатические отношения между странами. Дипломат при этом отметил, что без возвращения конфискованной российской дипломатической собственности в США сложно решать другие вопросы двусторонних отношений.

Напомним, что в марте 2022 года США полностью закрыли своё воздушное пространство для российских авиакомпаний по решению президента Джо Байдена. Тогда аналогичные ограничения ввели страны Европейского союза и Кипр.

В феврале 2025 года российская сторона во время прошедших переговоров с американской делегацией в Стамбуле предложила Соединенным Штатам Америки (США) возможность восстановить прямое авиасообщение.

После этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков информировал, что российская сторона неоднократно поднимала эту тему в контактах с американскими коллегами, но реакция с их стороны остается крайне сдержанной.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил надежду на то, что прямое сообщение между РФ и Соединенными Штатами Америки возобновится до конца 2025 года.

При этом директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что компания «Аэрофлот» уже готова к полетам по маршрутам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.

