Посол РФ Дарчиев: процесс восстановления авиасообщения между Россией и США идет

Процесс восстановления авиационного сообщения между Российской Федерацией и США идёт, однако подвижки могли быть более быстрыми. Такое мнение высказал посол РФ в США Александр Дарчиев, общаясь с журналистами в Анкоридже на Аляске, где прошла встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.